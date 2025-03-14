أمير طعيمة: لا خلاف بينى وبين عمرو دياب وسجلنا أغاني لم تخرج للنور

علق الشاعر أمير طعيمة، على حقيقة ما تردد بشأن وجود خلاف بينه وبين الفنان عمرو دياب، موضحًا أنهما لم يتعاونا منذ عام 2011 سوى في أغنية دعائية لإحدى شركات المحمول منذ عامين، مؤكدًا أن عدم استمرار التعاون لا يعني وجود خلاف.

وأضاف أمير طعيمة، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القضية بدأت عندما تحدث الشاعر أيمن بهجت قمر عن مشكلة معينة، ووقتها دافع عنه في مواجهة هجوم كبير عليه، لكن فيما بعد علم أن أيمن لم يكن يرغب في أن يتدخل أحد في الأمر".

وأشار إلى أن أيمن عاد للتعاون مع عمرو دياب لاحقًا، موضحًا أن الفنان عمرو دياب يظهر في حياته على فترات متقطعة فقد يتواصلان دون أن يؤدي ذلك إلى إنتاج أعمال جديدة أو عمل يظهر للجمهور، مؤكدا أنهما سجلا بعض الأغاني لكنها لم تصدر، قائلًا: "لما ماتلاقيش اسم شاعر أو ملحن مع مطرب غالبًا بيبقى الموضوع بأيد المطرب أكثر".