سعد هنداوي عن أسماء أبو اليزيد: ظهورها في أي مشهد يمنحه طاقة ولطافة

أثنى المخرج سعد هنداوي، على أداء الفنانة أسماء أبو اليزيد في مسلسل "النص"، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "مجرد ظهور أسماء أبو اليزيد في أي مشهد, تمنحه طاقة ولطافة وإيقاعا متدفقا".

وتابع: "موهبة كبيرة، مهما كان حجم الدور ونوع العمل, حضورها طاغي, أتصور لو صناعة السينما دلوقتي كما كانت في الماضي بقوتها وتنوعها, كان ها يكون لها مكان كبير ومهم".

وتلعب الفنانة أسماء أبو اليزيد دور واحدة من أعضاء تشكيل عصابة عبد العزيز النص الذي يؤديه الفنان أحمد أمين في مسلسل "النص" وهو معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، وتدور الأحداث حول "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، لكن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة.

ومع تصاعد الأحداث، يجد "النص" نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكي تكتمل عصابته اختار 4 أفراد يساعدونه في تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).