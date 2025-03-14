لاجارد: الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب تضر بأمريكا في المقام الأول

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون لها عواقب اقتصادية بعيدة المدى على من شنها أيضا.

وقالت لاجارد لشبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي ) في مقابلة نشرت اليوم الجمعة، "إذا انزلقنا إلى حرب تجارية حقيقية ، حيث ستتراجع التجارة بشكل كبير ، فسيكون لذلك عواقب وخيمة" على النمو وعلى الأسعار في جميع أنحاء العالم ، ولكن سيكون ذلك بشكل خاص في الولايات المتحدة".

وبحسب أبرز خبيرة اقتصاد في أوروبا ، فإن سياسة الرسوم الجمركية الخاطئة لترامب ، التي اشتملت على اتخاذ قرارات ثم قرارات مضادة ، أصبحت مدعاة للقلق .

وقالت لاجارد إن هذا يتطلب منا أن نتحلى " باليقظة بشكل كبير" .

وأضافت ، إنه في غضون ذلك ، خلقت سياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الجديدة "مستوى من عدم اليقين لم نشهده منذ فترة طويلة".

وقالت لاجارد إن "أي حرب تجارية ستضر بالاقتصاد العالمي"، مشددة على أن جميع الأطراف ستعاني ... لأن هذا أمر ثابت في تاريخ التجارة."