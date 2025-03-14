مصدر أمني: فصل التيار الكهربائي عن مباني المعامل المركزية لمنع انتشار النيران

كشف مصدر أمني أن قوات الحماية المدنية لجأت إلى فصل التيار الكهربائي عن المباني المجاورة للمبنى الخاص بالمعامل المركزية، الذي اندلعت فيه النيران منذ قليل، وذلك لتفادي انتشار الحريق ومنع حدوث ماس كهربائي.

وأضاف المصدر أن القوات استعانت أيضًا بالسلالم الهيدروليكية للتعامل مع النيران، ومدِّ خراطيم المياه إلى أعلى ارتفاع وبشكل جانبي بعيدًا عن ألسنة اللهب في محاولة للسيطرة على الحريق، بالإضافة إلى زيادة عدد سيارات الإطفاء المشاركة في عمليات الإخماد.

وأشار المصدر إلى أن المواد الكيميائية الموجودة داخل مبنى المعامل المركزية ساهمت بشكل كبير في تصاعد ألسنة اللهب وانتشار الحريق بسرعة، مؤكدًا أن رجال الحماية المدنية يبذلون جهودًا مكثفة للسيطرة عليه بكافة الوسائل.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي اشتعلت في مبنى تابع للمعامل المركزية بميدان التحرير.

وكان حريق هائل قد نشب داخل مبنى المعامل المركزية التابع لوزارة الصحة في منطقة وسط البلد، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب بكثافة، بالإضافة إلى انتشار الدخان الكثيف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق هائل في مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة في وسط البلد، وتصاعد ألسنة اللهب منه.

وعلى الفور، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقوات المتخصصة، وسيارات الإطفاء، وخزان مياه، وعند وصول القوات، فرضت كردونًا أمنيًا حول المنطقة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.