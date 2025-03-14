ترامب: هناك فرصة جيدة جدا لإنهاء الحرب الدموية بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى مناقشات جيدة ومثمرة للغاية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الجمعة، أن هناك «فرصة جيدة جدًا» لإنهاء الحرب المروعة والدموية بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أنه طالب خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، بإنقاذ حياة آلاف الجنود الأوكرانيين المحاصرين والذين يعانون وضعًا وصفه بـ«السيئ للغاية والهش».

وأضاف: «عدم إنقاذ الجنود الأوكرانيين سيتسبب في مجزرة مروعة لم نشهد مثلها منذ الحرب العالمية الثانية».

وفي وقت سابق، أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعث رسالة خاصة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تتعلق بمقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مشيرا إلى وجود «تفاؤل حذر» بشأن التوصل إلى اتفاق، رغم استمرار الخلافات حول بعض القضايا الجوهرية.

وجاءت هذه التصريحات بعد اجتماع مطوّل عقده بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف في موسكو، حيث ناقشا مقترح ترامب لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وهو المقترح الذي وافقت عليه كييف خلال المحادثات التي جرت في المملكة العربية السعودية في 11 مارس الجاري.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن هناك «أسبابا تدعو إلى التفاؤل الحذر»، معقبًا: «لقد سمعتم التصريح المهم الذي أدلى به الرئيس بوتين أمس، حيث أكد تأييده لموقف الرئيس ترامب بشأن التسوية، لكنه في الوقت ذاته طرح بعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات مشتركة».

وأضاف بيسكوف أن بوتين نقل عبر ويتكوف «إشارات» إلى ترامب حول الموقف الروسي من وقف إطلاق النار، وتلقى بالمقابل معلومات حول تفكير الإدارة الأمريكية بشأن أوكرانيا.