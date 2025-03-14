مارك بوتنجا يوبخ أعضاء بجلسة البرلمان الأوروبي كانوا يضحكون أثناء خطابه عن قطاع غزة

انتقد عضو البرلمان الأوروبي مارك بوتنجا “نفاق أوروبا” عندما تتحدث عن حقوق الإنسان، وذلك على خلفية مزاح وضحك ممثل مجلس الاتحاد الأوروبي الوزير آدم سزلابكا، خلال مناقشة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.

وأثناء كلمته في جلسة للجمعية العامة للبرلمان الأوروبي بشأن غزة، الثلاثاء، لاحظ بوتنغا أن وزير الشؤون الأوروبية البولندي آدم سزلابكا كان يمزح ويضحك، بحسي شبكة القدس العربي.

وعلى إثرها قال بوتنجا: “هل لي أن أطلب من المجلس التوقف عن الضحك؟ كنتم تضحكون عندما قيل كم من فلسطيني مات وما زال يموت جوعا، أنتم تمزحون وتضحكون، هذا ليس مضحكا، الفلسطينيون بشر، عليكم أن تخجلوا من أنفسكم”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير حقوقية تُفيد بمقتل وإصابة أكثر من 160 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن آلاف المفقودين منذ بدء الهجمات على غزة.