صلاح يعادل الرقم القياسي للفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

واصل محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي، هوايته في تحقيق الأرقام القياسية، بعدما توج جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر فبراير الماضي، والمقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وتعد هذه هي المرة الثانية هذا الموسم التي يحصل فيها صلاح على هذه الجائزة الشهرية، بعد أن حصل عليها أيضًا في نوفمبر 2024، والسابعة في تاريخه.

وعادل صلاح الرقم القياسي للفوز بالجائزة متساويًا مع هاري كين، قائد توتنهام السابق، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي المعتزل.

وبات هداف الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، أمام فرصة كبيرة للانفراد بالرقم القياسي حال الفوز بها مرة أخرى، سواء فيما تبقى من الموسم الحالي، أو في حال استمراره مع الريدز، حيث ينتهي تعاقده بنهاية يونيو المقبل، دون أي أنباء بخصوص تجديد التعاقد حتى الآن.

كما أن هذه هي المرة الأولى منذ موسم 2022/23 التي يفوز فيها لاعب بجائزة لاعب الشهر أكثر من مرة في موسم واحد، عندما فعلها إيرلينج هالاند وماركوس راشفورد في ذلك الموسم.

وأوضحت الرابطة عبر موقعها الرسمي أن فوز صلاح بالجائزة جاء بعد شهر قياسي لنجم ليفربول، الذي تصدر قائمة المشاركين في الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فبراير، برصيد 10 مساهمات.

وافتتح صلاح شهر فبراير بتسجيل هدفي فوز ليفربول 2-0 على بورنموث، ثم سجل ضد إيفرتون وولفرهامبتون وأستون فيلا.

كما لعب صلاح دورًا محوريًا في فوز ليفربول 2-0 على مانشستر سيتي، ليصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ويصنع هدفًا في مباراتي الفريق ضد حامل اللقب في موسم واحد.

وكانت تمريرته الحاسمة للهدف الثاني ضد نيوكاسل يونايتد في الفوز على أرضه بنتيجة 2-0 هي التمريرة السابعة عشرة لصلاح في موسم 2024/2025، أي أكثر بهدفين من الرقم القياسي للاعب ليفربول في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاث تمريرات أقل من الرقم القياسي لموسم كامل.