محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والأحياء لمواجهة سوء الأحوال الجوية

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مدن ومراكز وأحياء المحافظة، وذلك في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية، ونشاط الرياح المثيرة للأتربة، وتقلبات حالة الطقس.

وشدد المحافظ على تفعيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وربطه بكافة المراكز والمدن، لضمان سرعة تلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تطرأ نتيجة حالة الطقس غير المستقرة.

كما وجه كدواني رؤساء الوحدات المحلية برفع آثار العاصفة الترابية فورًا، خاصة على الطرق السريعة والرئيسية، لضمان تيسير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين، مع المتابعة المستمرة للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار حال سقوطها.

وأكد المحافظ على ضرورة مراجعة أعمال تطهير بالوعات ومواسير الصرف ومخرات السيول بشكل دوري، والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب أي كميات من المياه، إلى جانب رفع درجة التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات بالمراكز للتعامل السريع مع أي تداعيات محتملة لحالة الطقس.

وتهيب محافظة المنيا بالمواطنين خلال فترة التقلبات الجوية توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأشجار، مع القيادة بحذر على الطرق، وسرعة الإبلاغ عن أي طارئ من خلال التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة عبر الأرقام التالية: 0862342200 – 0862320001، أو من خلال الخط الساخن 114؛ حفاظًا على سلامة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات.