محافظ القليوبية يُشرف على تسليم أرض مستشفى الخصوص الجديدة

شهدت محافظة القليوبية، اليوم السبت، خطوة تنفيذية كبرى تعكس الرؤية التنموية للدولة، إذ أشرف الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على أعمال تسليم قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مستشفى الخصوص المركزي الجديد، والتي تمتد على مساحة 30 ألف متر مربع بمدينة الخصوص؛ لتكون انطلاقة حقيقية نحو تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المنطقة.

ويأتي هذا المشروع القومي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 بشأن تخصيص مساحة 67 فدانًا و16 قيراطًا و5 أسهم بمدينة الخصوص لإقامة "مجمع خدمات عامة متكاملة"، تضم مشروعات حيوية في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة، بما يساهم في سد العجز القائم في المرافق الأساسية وتوفير متنفس خدمي وحضاري متكامل لأهالي المدينة.

وأكد المحافظ، أن المستشفى الجديد سيعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 200 سرير، مشددًا على أن جميع أجهزة المحافظة مُسخرة لدعم وزارة الصحة في إنهاء المشروع بأسرع وقت ممكن، خاصة وأن الموقع يتميز بالقرب من شبكات المرافق الرئيسية، مما يسهل عمليات الربط ويعزز القدرات الحالية للكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز لتلبية متطلبات هذا الصرح الطبي.

كما أوضح أن العمل لن يتوقف عند القطاع الصحي فقط، بل ستشهد الفترة المقبلة تسليم الأرض المخصصة لهيئة الأبنية التعليمية ضمن نفس المساحة، للبدء في إنشاء مجمعات مدارس حديثة تساهم في حل أزمة الكثافات الطلابية.

وأكد أن "مجمع الخدمات" هو مشروع قومي متكامل ستكون المستشفى أولى مراحله التنفيذية، بما يترجم خطة الدولة في توفير حياة كريمة لكافة أبناء محافظة القليوبية.