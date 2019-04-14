واشنطن تستأنف المباحثات التجارية مع طوكيو لحل القضايا العالقة

تستأنف الولايات المتحدة واليابان اليوم الاثنين، المفاوضات التجارية بينهما على أمل التوصل إلى اتفاق سريع لحل القضايا العالقة.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن استئناف المفاوضات جاء أملا في إمكانية التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وبكين لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وأضافت أنه من المقرر أن يجري الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي محادثات اليومين المقبلين في واشنطن.

وكان وزير الاقتصاد الياباني موتيجي، قد توقع الأسبوع الماضي في طوكيو أن تكون المحادثات "صريحة"، مشيرا إلى أن الجولة الأولى منها تتعلق "باتخاذ قرار بشأن القطاعات التي ستتم مناقشتها في مجال السلع خصوصا".

وتمثل التجارة بين البلدين حوالي 30 % من الناتج الإجمالي العالمي، بحسب إدارة ترامب التي تقول إن "اليابان مهمة لكن الأمر يتعلق في معظم الأحيان بسوق غير منفتح كفاية على سلع المصدرين الأمريكيين".