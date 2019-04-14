بيلوسى تنتقد ترامب لنشره صورا لأحداث 11 سبتمبر فى هجومه على نائبة مسلمة

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، أمس، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وذلك لنشره تغريدة مصحوبة بلقطات لهجمات 11 سبتمبر 2001 ومقطع مصور للنائبة الديمقراطية المسلمة إلهان عمر يوحى بأنها تستهين بتلك الهجمات.

وقالت بيلوسى، فى بيان على حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «ذكرى 11 سبتمبر مقدسة وأى مناقشة لها ينبغى أن تتم باحترام كامل. ينبغى للرئيس ألا يستخدم الصور المؤلمة (لهجمات) 11 سبتمبر من أجل هجوم سياسى»، بحسب وكالة «رويترز».

بدورها، قالت إلهان عمر فى تغريدة لها: «لا يمكن لأى شخص، بصرف النظر عن مدى فساده وحماقته وخبثه، أن يهدد حبى الراسخ لأمريكا».

وشكرت إلهان كل داعميها حيث تصدر هاشتاج «#أنا أدعم إلهان»، موقع «تويتر» فى الولايات المتحدة، قائلة: «أشكركم على دعمكم لى ضد إدارة سعت لمنع المسلمين من الدخول إلى تلك البلد، للمقاتلة من أجل أمريكا التى نستحقها جميعا».

وقالت النائبة الديمقراطية فى سلسلة من التغريدات إنها لم تخض انتخابات «الكونجرس» ليتم «إسكاتها أو تهميشها».

بدورها، عبرت النائبة الديمقراطية المسلمة رشيدة طليب عن غضبها من تعامل إدارة الحزب الديمقراطى مع الهجمات التى تستهدف إلهان، مؤكدة أنها وإلهان يتم تجاهلهما عندما يتحدثان عن بعض القضايا التى تمثل أهمية بالنسبة إليهما، بحسب صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

وأشارت رشيدة إلى أن خصوم الحزب الديمقراطى يستخدمون صورتها وصورة إلهان عندما يرغبون فى إظهار الانقسام فى صفوف الديمقراطيين.

وكان المقطع المصور الذى نشره ترامب يحمل لقطات إخبارية لهجمات 11 سبتمبر ومعها مقطع من كلمة لإلهان عمر أدلت بها، الشهر الماضى، ووصفت فيها الهجوم الإرهابى بأن «بعض الناس قاموا بشىء ما». وصدَّر الرئيس الأمريكى التغريدة بعبارة «لن ننسى أبدا».

وقال نواب من الحزب الجمهورى الذى ينتمى إليه ترامب إن إلهان تقلل من هجمات 11 سبتمبر بينما قال منتقدو الرئيس إنه اقتطع كلمات النائبة من سياقها لتأجيج المشاعر المناهضة للمسلمين.

وفى سياق آخر، أكد ترامب فى تغريدة على «تويتر» أن إدارته تمتلك الحق القانونى فى إرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى المدن «الملاذ» التى يديرها الديمقراطيون.