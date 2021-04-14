اليمن يثمن وقوف السودان إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية

ثمن اليمن ممثل في نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية الفريق الركن علي محسن صالح، الدور الأخوي الصادق لجمهورية السودان، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية وقواته المسلحة.

وأشاد - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - بما سطره أبطال الجيش السوداني من بطولات وتضحيات خالدة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنها مواقف خالدة ستظل في أذهان ووجدان اليمنيين، وذلك خلال برقية تهنئة إلى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وعبر نائب الرئيس عن التهنئة لنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وللشعب السوداني، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة وقد تحقق للشعبين المزيد من الأمن والتطور والنماء.