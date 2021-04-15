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داخلية كردستان تنشر تفاصيل تعرض مطار أربيل للقصف

مطار اربيل
مطار اربيل
د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 11:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 11:52 م
أعلن بيان لوزارة داخلية إقليم كردستان العراق مساء اليوم الأربعاء أن أسباب دوي الانفجار الذي سُمع هذه الليلة في مطار أربيل الدولي ناتج عن فعل طائرة مسيّرة تحمل مادة /تي.إن.تي/ شديدة الانفجار. 

وأوضح البيان أنه "بعد التحقيق والمتابعة من قبل الجهات المعنية حول أسباب دوي الانفجار الذي سُمع هذه الليلة في مطار أربيل الدولي، فقد تبين أن صوت الانفجار كان بفعل طائرة مسيّرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار، مستهدفةً بذلك مركزاً لقوات التحالف الدولي في المطار".

وقال "لحُسن الحظ لم يوقع الانفجار أي خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضراراً مادية بأحد المباني، بينما لا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد مصدر ومكان انطلاق الطائرة المسيّرة".

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