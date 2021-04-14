الزراعة توافق على تصدير بيض تفريخ إلى الإمارات

أفاد تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة أنه تم إصدار الموافقة التصديرية لـ 80 ألف بيضة تفريخ كتكوت دجاج بيض مائدة إلى الإمارات مع مراعاة كل الإجراءات المحجرية اللازمة، الأمر الذي يؤكد تقدم الصناعة في مجال الإنتاج الداجني والثقة في القدرات والخبرات المصرية، وتوفير المناخ الصحي والبيئي الآمن والمناسب لإنتاج داجني متميز وآمن، وخاصة بوجود بعض طلبات التصدير الأخرى.

وقال سليمان إنه نظرا إلى التدابير التي اتخذتها وزارة الزراعة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الداجنة والانتقال من مرحلة الاستيراد لسد الفجوات إلى الاكتفاء الذاتي ثم مرحلة التصدير، قامت الوزارة بطرح أراض صحراوية لمشروعات ضخمة متكاملة بعيدا عن زحام الوادي والدلتا مع تبسيط وتيسير اجراءات الحصول على تراخيص تشغيل كافة انشطة ومشروعات الثروة الداجنة مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي.

كما عقدت البروتوكولات مع البنوك الممولة والجهات ذات الصلة وتوفير الدعم اللوجيستي والفنى والمالي لتطوير ورفع كفاءة عنابر الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح آلى النظام المغلق لما له من زيادة الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي.

وناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة صغار مربيي الدواجن الاستفادة من المبادرات والمشروعات القومية التي تقدمها الدولة والفرص المتاحة لرفع كفاءة وتطوير مزارعهم بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، ويمكن التواصل الإلكترونى مع القطاع على أرقام واتساب(01558626681- 01558626682).