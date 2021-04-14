استقالة رئيس مجموعة توشيبا اليابانية

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أعلنت مجموعة توشيبا الصناعية اليابانية العملاقة اليوم الأربعاء استقالة رئيسها التنفيذي نوبواكي كوروماتاني، بعد أسبوع من تلقي الشركة عرضا للاستحواذ من شركة استثمار مالي بريطانية.

وقالت المجموعة اليابانية العملاقة إن مجلس مديريها قبل استقالة الرئيس التنفيذي واختار ساتوشي تسوناكوا ليحل محله بصورة فورية.

كانت توشيبا قد أعلنت في الأسبوع الماضي تلقيها مقترحا أوليا من شركة الاستثمار المالي البريطانية سي.في.سي كابيتال بارتنرز لشراء حصة الأغلبية من أسهمها. وكان كوروماتاني قد عمل سابقا كرئيس مجلس إدارة لقطاع آسيا والمحيط الهادئ في الشركة البريطانية.

وذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية أن شركة سي.في.سي كابيتال بارتنرز تدرس شراء الشركة اليابانية البالغ عمرها 145 عاما مقابل 3ر2 تريليون ين (21 مليار دولار).

يذكر أن أي عرض استحواذ من شركة غير يابانية على توشيبا سيحتاج إلى موافقة الحكومة اليابانية لأسباب تتعلق بالأمن القومي لليابان.

وسيخضع أي عرض للاستحواذ على توشيبا لمراجعة دقيقة نظرا لآن الشركة تعمل في مجال تشغيل المحطات النووية أيضا.