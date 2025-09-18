 سان جيرمان يفوز برباعية في بداية مشواره للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا - بوابة الشروق
الخميس 18 سبتمبر 2025 12:24 ص القاهرة
سان جيرمان يفوز برباعية في بداية مشواره للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا

(د ب أ)
نشر في: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 12:18 ص | آخر تحديث: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 12:18 ص

بدأ باريس سان جيرمان الفرنسي حملة الدفاع عن لقبه دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز عريض على ضيفه أتالانتا بنتيجة 4 / صفر، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

افتتح باريس الأهداف مبكرا بهدف لقائده المدافع البرازيلي ماركينيوس بعد مرور ثلاث دقائق من بداية اللقاء الذي أقيم على ملعب حديقة الأمراء.

واحتفل ماركينيوس بهدفه العاشر في دوري أبطال أوروبا والثاني أمام الفريق الإيطالي بعدما هز شباك أتالانتا في دور الثمانية عام 2020.

وتدخلت تقنية الفيديو بإلغاء هدف سجله برادلي باركولا في الدقيقة 22 بداعي التسلل، وأضاع نفس اللاعب ركلة جزاء بغرابة شديدة في الدقيقة 44 مسددا الكرة في أحضان حارس مرمى أتالانتا.

ولكن قبلها عزز خفيتشا كفاراتسخيليا عزز تفوق باريس بهدف ثان في الدقيقة 39، ليسجل النجم الجورجي الدولي هدفه السادس في دوري أبطال أوروبا.

وفي الشوط الثاني، أضاف الظهير الأيسر البرتغالي نونو مينديس الهدف الثالث في الدقيقة 51، واختتم مواطنه جونسالو راموس الرباعية بهدف في الدقيقة 91 ليرفع رصيده إلى 12 هدفا منها 4 بقميص باريس و8 بقميص ناديه السابق بنفيكا البرتغالي.

وحقق باريس سان جيرمان أول ثلاث نقاط قبل مباراته المرتقبة أمام برشلونة في الجولة الثانية، بينما يستعد أتالانتا الإيطالي لاستضافة كلوب بروج البلجيكي.


