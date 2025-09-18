القناة 12 الإسرائيلية: ويتكوف وديرمر يبحثان الليلة استئناف المفاوضات مع حماس

أفاد إعلام عبري بأن وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، سيلتقي في وقت لاحق مساء الأربعاء، بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف؛ لبحث استئناف المفاوضات مع حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في غزة.

وقالت القناة 12 الخاصة: "في ظل المناورة البرية في مدينة غزة من المتوقع أن يلتقي وزير الشئون الاستراتيجية ومبعوث (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب في لندن".

وأوضحت أن "جدول أعمال لقاء الوزيرين يشمل بحث استئناف المفاوضات بشأن صفقة شاملة لإطلاق سراح جميع المختطفين وإنهاء الحرب في غزة".

ونقلت القناة عن مصدر مطلع لم تسمه، قوله إن "الأمريكيين يحثون إسرائيل على اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات مع قطر"، في أعقاب اعتداء إسرائيل على الدوحة في 9 سبتمبر الجاري.

وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة، إلى جانب مصر وبمشاركة أمريكية، في مفاوضات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وأشارت القناة إلى وجود مسئولين قطريين حاليا في لندن (لم تسمهم)، لكن من غير الواضح ما إذا كانوا سيشاركون أيضا في الاجتماع بين ديرمر وويتكوف، أو سيعقدون اجتماعات منفصلة مع المبعوث الأمريكي.

وقال مصدر مطلع آخر للقناة إن "الأمريكيين يتوسطون حاليا بين إسرائيل وقطر في محاولة لإيجاد حل يسمح بتجاوز الأزمة التي نشأت عقب الهجوم الإسرائيلي على كبار مسئولي حماس في الدوحة، ويعيد القطريين إلى مسار الوساطة بين إسرائيل وحماس".

وأضاف مصدر آخر مطلع أن "الأمريكيين يعتقدون أن هناك فرصة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل وحماس خلال الأسبوعين المقبلين، رغم بدء العملية البرية في مدينة غزة، لكن ذلك لن يكون ممكنا طالما استمرت الأزمة بين قطر وإسرائيل".

ولم يصدر أي رد فوري من مكتب نتنياهو أو مكتب ديرمر أو البيت الأبيض أو قطر، على تقرير القناة 12 العبرية.

ولكن هيئة البث العبرية الرسمية، أفادت مساء الأربعاء بأن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنه لا يوجد حاليا أي أمل للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المختطفين، وبالتالي يجب تصعيد القتال في قطاع غزة".