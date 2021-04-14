الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً بمأرب

صدت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إن قوات الجيش صدت هجوماً شنته المليشيا الحوثية على مواقع عسكرية بالقرب من مفرق الجوف، وأجبروها على الفرار بعد أن خسرت عشرات القتلى والجرحى.

وأضاف أن مدفعية الجيش قصفت آليات المليشيا الحوثية وتعزيزاتها وكبّدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، واستعادت أسلحة خفيفة وكمّيات من الذخائر خلفتها عناصر المليشيا ولاذت بالفرار.