عشرات المهاجرين يصلون إلى قبرص

ألقت الشرطة القبرصية القبض على 31 مهاجرا بالقرب من مقصد العطلات الشهير، بوليس، في شمال غرب الجزيرة صباح اليوم الخميس، وبينهم 12 قاصرا.

وذكرت إذاعة رسمية محلية أن الأشخاص جاؤوا من تركيا بقارب. ومن غير الواضح من أين انطلقوا في الأساس.

وأفادت إحصاءات الاتحاد الأوروبي بأن قبرص استقبلت حتى الآن أغلب طلبات اللجوء في السنة مقارنة بتعداد سكانها.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية القبرصية أن أكثر من 5 آلاف مهاجر، أغلبهم من سوريا والصومال، وصلوا قبرص في الربع الأول من 2022، وجاء نحو 90 % منهم من تركيا.

وفي ظل مخيمات اللجوء المكتظة، طلبت قبرص مرارا المساعدة من الاتحاد الأوروبي في التصدي لتدفق المهاجرين.