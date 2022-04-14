انتظم أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية للأهلي كاملة، التي جرت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن كوكا انتظم في التدريبات الجماعية للأهلي بعد انتهاء فترة الراحة والتأهيل المنفرد، التي خضع لها اللاعب خلال الفترة الماضية بسبب مضاعفات كورونا.

وأشار طبيب الفريق إلى أن كوكا بات جاهزًا للمشاركة في المباريات بعد انتظامه في المران الجماعي للفريق اليوم؛ وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وأكد أبو عبلة أن كوكا خاض برنامجًا بدنيًّا منفردًا خلال الفترة الماضية، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها بسبب مضاعفات كورونا، ومن ثم بات جاهزًا طبيًّا وبدنيًّا الآن للمشاركة في التدريبات والمباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي WE السلام، وذلك في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.