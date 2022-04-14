متحدث البنتاجون: روسيا فشلت في الاستيلاء على أي من المدن الأوكرانية الرئيسية

قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية " بنتاجون " إن الولايات المتحدة ليست على يقين من التوقيت الذي ستطلق فيه روسيا "هجوما شاملا" في شرق أوكرانيا.

وأضاف المتحدث، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الأربعاء، أن الولايات المتحدة ترى أن إعادة تجميع القوات الروسية في إقليم دونباس الشرقي يمثل فشلا لروسيا في الاستيلاء على أي من المدن الأوكرانية الرئيسية وانسحابا من المناطق المحيطة بالعاصمة كييف.

وأوضح كيربي، الذي كان يعلق على ما ذكره مسئولون فرنسيون من احتمال إطلاق روسيا "هجوما شاملا " بشرق أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، أن من الصعب التنبؤ بمستجدات هذه الحرب في ظل عدم وضوح أهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منها.

واستعرض المتحدث الأمريكي ثلاثة احتمالات أولها أن يستولي الروس على إقليم دونباس وتستخدم ذلك في إعلان النصر وإنهاء الحرب، والثاني أن يتم تأمين الإقليم واستغلاله في التفاوض على تنازلات أوسع نطاقا من الجانب الأوكراني، أما الاحتمال الثالث فهو الاستيلاء على دونباس واستخدامه كنقطة انطلاق لمزيد من الأراضي في داخل أوكرانيا.

وشدد كيربي على عدم وضوح الموقف الراهن لكن الولايات المتحدة تؤكد عزمها على ضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وعن أراضيها.