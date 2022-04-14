رئيس الحكومة اللبنانية: الاتفاق مع صندوق النقد أمامه مراحل طويله وصعبة

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي أمامه مراحل طويله وصعبة ليدخل حيز التنفيذ، ولكنه وضع الأمور على طريق الحل، مشددا على أن هناك محطات كثيرة متوقعة في سبيل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الصندوق.

وذكر خلال اجتماع مجلس الوزراء اللبناني اليوم، أن المرحلة المقبلة تتطلب إصرار ومتابعة لإخراج البلد من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.

وأشاد بالجهد الذي بذلته اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن ما قامت به انجاز كبير بالتوصل الى اتفاق بالأحرف الأولى.

وأضاف أن الحكومة تقوم بجهد كبير على مختلف الصعد رغم الجو السلبي الذي يجري تعميمه – على حد وصفه-، معتبرا أن الأمن مستتب مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل هذه الحكومة، وخصوصا فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية للعائلات الاكثر حاجة التي يتولاها وزير الشئون الاجتماعية وتوزيع الأموال على العائلات الاكثر حاجة في كل المناطق.

وجدد رئيس الحكومة اللبنانية التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا أن الاعتمادات المطلوبة يجري تأمينها.

كما أكد ميقاتي الاطمئنان إلى عودة الصفاء لعلاقات لبنان العربية خصوصا مع دول مجلس التعاون الخليجي.