أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تنظيم إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية بقرية بلقطر الشرقية مركز أبوحمص، حيث تم الكشف على 1465 مواطنًا مجانا، من خلال 12 عيادة طبية.

وأشار جميعة، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة، حيث سجلت عيادتى الباطنة ٢٤٢ وعيادتى الأطفال ٣٥٦ وعيادة الجراحة ٩١ وعيادة النساء ٨٨ وعيادة تنظيم الأسرة ٢٨ وعيادة العظام ١٤٢، وعيادة الجلدية ١٣٨ وعيادة الأسنان ٧٩ وعيادة القلب ١١٣ وعيادة الأنف والأذن ١٢٨.

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، ووجود جهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.