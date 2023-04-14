وزير الخارجية الكويتي يرحب بتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح عن ترحيبه ببادرة تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين التي أعلن عنها اليوم الجمعة.



وأشاد الصباح في بيان صحفي اليوم بهذه الخطوة واصفا اياها بالإيجابية وفي اتجاه الوصول إلى الحل السياسي المنشود للأزمة اليمنية.



وثمن في هذا الإطار الدور الذي يقوم به مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في رعاية عمليات تبادل الأسرى والجهود المقدرة من قبل وفدي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للوساطة بين الطرفين.



وأشاد في هذا السياق بالنجاحات التي تم تحقيقها نحو الوصول إلى حل سياسي مبني على المبادرة السعودية للسلام ووفقا للمرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بدء نقل نحو 900 محتجز على صلة بالنزاع في اليمن، تستمر لثلاثة أيام من 14 إلى 16 أبريل.



وانطلقت اليوم الجمعة، عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله الحوثية.



وفي مارس الماضي، اتفقت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثية، على إطلاق 887 أسيرا من الجانبين، وذلك في ختام مشاورات عقدت بسويسرا استمرت لأيام.