لقى طفل من المصابين في حريق اشتعل بعقار في كرداسة، منذ عدة أيام، مصرعه بعد تدهور حالته الصحية داخل المستشفى.

ووصل عدد وفيات الحريق إلى 6 أشخاص، حيث فارقت طفلة ووالدتها الحياة أمس الخميس.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة للعقار الذي شهد الحادث منذ عدة أيام، ما أسفر عن إصابة 19 شخصا، وتبين من خلال المعاينة، أن العقار مكون من 3 طوابق، وتلاحظ وجود بعض الشروخ بالطابق الأرضي، والطابق الأول.

وأجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، المكونة من الإدارة الهندسية بالمدينة، ودكتور كلية الهندسة، معاينة أفادت بأن العقار يحتاج لترميم ولا يوجد خطورة على العقارات المجاورة، وتم التحفظ على العقار وغلقه من قبل النيابة، لحين انتهاء التحقيقات.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق بعقار بمنطقة أبو رواش في كرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي أدى عقب ذلك إلى انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن إصابة 19 شخصا من المقيمين بالعقار.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفارق 6 أشخاص منهم الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.