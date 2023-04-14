زيادة صادرات روسيا من النفط وتراجع العائدات بسبب سقف الأسعار

أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية معاناة روسيا من تداعيات السقف الذي حددته الدول الصناعية السبع الكبرى لسعر النفط الروسي، حيث زادت كمية الصادرات في حين تراجعت قيمة عائداتها من الصادرات النفطية بنحو النصف مقارنة بمستوياتها منذ عام.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن تقرير الوكالة القول إن متوسط صادرات روسيا من النفط بلغ خلال الشهر الماضي 1ر8 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020 في ظل زيادة الإقبال على شراء النفط الروسي نتيجة انخفاض أسعاره مقارنة بأسعار نفط الدول الأخرى.



وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الجمعة إن عائدات تصدير النفط الروسي خلال الشهر الماضي زادت بنسبة بسيطة عن الشهر السابق لتصل إلى 7ر12 مليار دولار وهو ما يقل بنسبة 43% عن قيمتها خلال الشهر نفسه من العام الماضي.



وذكرت بلومبرج أن الإيرادات قد تتراجع بصورة أكبر خلال الشهور المقبلة بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها في تجمع أوبك بلس ومنهم روسيا خفض الإنتاج النفطي بمقدار 6ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول مايو المقبل.



وقالت وكالة الطاقة الدولية إن سعر خام ألأورال القياسي للنفط الروسي يتحرك خلال الشهر الحالي في حدود 5 دولارات حول سقف الأسعار المحدد وهو 60 دولارا للبرميل، في حين أن باقي أنواع النفط الروسي تباع بأعلى من هذا السعر.