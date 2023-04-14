الأهلي يقسو على فاركو ويعزز صدارته للدوري

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حقق الأهلي انتصارا هاما على فاركو بثلاثية نظيفة في الدوري العام، باللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري.

افتتح محمود متولي أهداف المباراة برأسية في الدقيقة 19 بعد عرضية من علي معلول وخطأ قاتل من الحارس محمد سعيد "شيكا" في التصدي للكرة.

وأضاف محمد شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد بينية من حسين الشحات.

وسجل علي معلول هدف الأهلي الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني بعد عرقلة محمد هاني.

وأصبح ذلك الانتصار الثالث على التوالي للأهلي في الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين لهدف وغزل المحلة بثلاثية دون رد.

أما فاركو بعد فوزه على الاتحاد السكندري في الجولة الماضية بثلاثة أهداف لهدفين فقد سقط وفقد ثلاث نقاط.

بتلك النتيجة استعاد الأهلي صدارة الدوري بعدما وصل للنقطة 50 ويبتعد عن ملاحقه فيوتشر بفارق نقطتين وللمارد الأحمر ثلاث مباريات أقل من منافسه.

أما فاركو فتجمد رصيده عند 32 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

وسيلتقي الأهلي مع سموحة الإثنين المقبل، فيما يواجه فاركو منافسه غزل المحلة.