الولايات المتحدة تحث إسرائيل على التفكير بعناية في مخاطر التصعيد مع إيران



حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أن يدرس بعناية أي ضربة عسكرية إسرائيلية انتقامية ضد إيران والتداعيات التي ستنجم عنها، حسبما قالت مصادر في واشنطن.

وأوضح بايدن خلال اتصال هاتفي مساء أمس السبت لنتنياهو أنه يجب أن يفكر بعناية وبشكل استراتيجي في مخاطر التصعيد، حسبما قال مسئول بارز في الحكومة الأمريكية في واشنطن اليوم الأحد.

وقال المسئول إنه تتم مناقشة هذا الأمر بشكل مستمر مع الجانب الإسرائيلي وحلفاء آخرين، مضيفا أن بايدن أوضح أيضا أن الولايات المتحدة ستساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال الممثل الحكومي إن إسرائيل أوضحت للحكومة الأمريكية في محادثات سابقة أنها لا تسعى إلى تصعيد كبير مع إيران.

ويثير الهجوم الإيراني المباشر على إسرائيل المخاوف من تفجر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. ويتم بذل جهود دولية اليوم الأحد لنزع فتيل التوتر في المنطقة.

كان القادة الإسرائيليون قد هددوا بالرد حال شنت طهران هجوما على بلادهم، انتقاما لقصف القسم القنصلي بسفارة إيران في العاصمة السورية دمشق نسب لإسرائيل.

وقد أدان زعماء الدول الصناعية السبع الكبرى (مجموعة السبع) الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل بأشد العبارات الممكنة وأكدوا دعمهم الكامل لأمن الدولة اليهودية.

وقالت مجموعة السبع في بيان مشترك، عقب اجتماع عبر تقنيه الفيديو عقدته الرئاسة الإيطالية للمجموعة مساء اليوم الأحد: "لقد خطت إيران بأفعالها خطوة أبعد نحو زعزعة استقرار المنطقة وتخاطر بإثارة تصعيد إقليمي لا يمكن السيطرة عليه، ويجب تجنب ذلك".

ودعت مجموعة السبع، في بيانها، إيران ووكلائها إلى وقف هجماتهم، وقالت إنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الآن ردا على مزيد من التحركات المزعزعة للاستقرار. وأضافت: "سنواصل العمل من أجل استقرار الوضع وتجنب مزيد من التصعيد".

وأكد القادة أيضا من جديد على تضامنهم الكامل مع إسرائيل والتزامهم بأمنها.

وذكرت مجموعة السبع أيضا أنها ستعمل على إنهاء الأزمة في غزة، بما في ذلك من خلال مواصلة العمل نحو وقف إطلاق نار فوري ومستدام، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحتاجين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد الاجتماع، إن مجموعة السبع ستواصل جهودها لتحقيق استقرار الوضع. وأضافت: "وبالنظر إلى المستقبل، سنناقش فرض عقوبات إضافية على إيران، لاسيما فيما يتعلق ببرامج إيران الخاصة بالطائرات المسيرة والصواريخ".