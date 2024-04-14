أفرجت سلطات الاحتلال، مساء الأحد، من سجن النقب الصحراوي، عن الأسير سامر عبد الكريم عويس من مخيم جنين، بعد قضاء خمس سنوات في السجون الإسرائيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال عويس في عام 2019، وتعرض للتحقيق وسط ظروف عزل وتعذيب لمدة شهرين في زنازين بيتح تكفا.

ومنذ اعتقاله، رفضت إدارة السجون جمعه مع والده الأسير عبد الكريم عويس، المحكوم بالسجن مدى الحياة، وكان قد تعرض للمطاردة وعدة محاولات اغتيال مع شقيقه الأسير حسان، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

يذكر أن شقيق الأسير عبد الكريم، حسان عويس اعتقل عام 2002، ويقضي حكما بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 20 عاما أخرى، وله شقيق آخر شهيد يدعى سامر ارتقى عام 2002، في عملية اغتيال نفذتها مروحيات الاحتلال بإطلاق صاروخين على سيارته في مخيم الأمعري