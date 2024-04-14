بايدن: الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية تقريبا

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية "تقريبا" مؤكدا على دعم بلاده الثابت لتل أبيب.

وأكّد بايدن مجددا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعم الأمريكي "الثابت" لإسرائيل.

وذكر بايدن أنّه سيدعو قادة مجموعة السبع الأحد إلى تنسيق "ردّ دبلوماسي موحد" على الهجوم الإيراني "الوقح".

وقال مصدر في البيت الأبيض إن بايدن أفهم نتنياهو أن بلاده لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ليل الأحد عن مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.