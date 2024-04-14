فصائل فلسطينية: إسرائيل تواصل حرب الإبادة وتعطل مساعي الهدنة

قال تجمع "القوى الوطنية والإسلامية"، اليوم الأحد، إن إسرائيل مازالت تواصل حرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، وتعمل على إفشال جهود الوساطة لإبرام صفقة تبادل أسرى.

يأتي ذلك في بيان لتجمع "القوى الوطنية والإسلامية"، تعقيبا على استشهاد 5 فلسطينيين بينهم امرأة، بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مئات النازحين الفلسطينيين خلال محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال قطاع غزة الذي يصر جيش الاحتلال الإسرائيلي على منع عودة السكان إليه، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ويضم تجمع "القوى الوطنية والإسلامية" حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، إضافة إلى فصائل أخرى.

وقال البيان، إن "الإرهاب والإجرام الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية لا زالت متواصلة على شعب فلسطين في كل مكان، حيث استهدف الاحتلال صباح اليوم المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ العائدين لمناطقهم التي نزحوا منها شمال القطاع".

وأضاف، أن "العديد من الشهداء ارتقوا ومازال جزء منهم تحت النار والحصار، في جريمة جديدة تؤكد أن الاحتلال تجاوز كل القوانيين والمواثيق والأعراف والقرارات الدولية".

واعتبر أن "هذه الجريمة وسيلة لتعطيل وإفشال واضح وصريح لكل الجهود والوساطات الساعية للوصول لاتفاق وصفقة تبادل جادة وحقيقة".

ودعا التجمع "المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية لتحمل مسئولياتهم ووقف حرب الإبادة الجماعية وحماية المدنيين النازحين وتأمين عودتهم لبيوتهم ومناطقهم بسلامة وتوفير كل ما يلزم لتحقيق سبل العيش لهم".

وفي وقت سابق الأحد أفادت مصادر طبية للأناضول بـ"وصول 5 شهداء بينهم امرأة وعدد من الإصابات إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة من النازحين الذين حاولوا العودة إلى شمالي القطاع عبر شارع الرشيد الساحلي".

واستهدف قصفا مدفعيا إسرائيليا المئات من النازحين الفلسطينيين خلال محاولات عودتهم إلى شمالي قطاع غزة.

فيما قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان الأحد، إن "الأنباء عن سماح قوات الجيش الإسرائيلي بعودة السكان الفلسطينيين إلى منطقة شمال قطاع غزة هي شائعات كاذبة وعارية عن الصحة تماما".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي لا يسمح بعودة السكان لا عن طريق صلاح الدين (شرق) ولا عن طريق شارع الرشيد (غرب)".

وتصر حركة "حماس" في مفاوضات الهدنة على عودة النازحين إلى شمالي القطاع، شرطا أساسيا ضمن شروط أخرى لإبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، وصولا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية