الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا شديد اللهجة إلى واشنطن

أصدر الحرس الثوري الإسلامي الإيراني تحذيرا شديد اللهجة للولايات المتحدة بالبقاء خارج الصراع فيما تشن إيران هجوما انتقاميا واسع النطاق وغير مسبوق على إسرائيل.

وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني بثه التلفزيون الرسمي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أن "أي دعم أو تورط في الإضرار بمصالح إيران" سيؤدي إلى "رد حاسم من قبل القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية".

وبحسب البيان، نجح الحرس الثوري الإيراني في استهداف وتدمير "أهداف عسكرية مهمة للجيش الإرهابي الصهيوني في الأراضي المحتلة" باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ.