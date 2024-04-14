جوميز يفرض السرية على مران الزمالك الأخير قبل القمة

فرض البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك سرية تامة على تدريبات الفريق مساء اليوم الأحد استعداداً لمواجهة الأهلي في مباراة القمة.

ويتقابل الزمالك مع الأهلي باستاد القاهرة في السابعة من مساء الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وجاء قرار جوميز بفرض السرية على التدريبات رغبة من البرتغالي في الاحتفاظ بالخطط الفنية والجمل التكتيكية التي يسعى لتطبيقها في المباراة، خاصة في ظل سعيه الحثيث للفوز بالقمة، وتعويض الخسارة أمام نفس المنافس في نهائي كأس مصر قبل أسابيع بالرياض.

ومن المقرر أن يعلن جوميز مساء اليوم الأحد عن قائمة الفريق للمباراة، والتي من المتوقع أن تشهد غيابات معتادة للإصابة حيث يغيب كل من محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالشافي ويوسف أوباما ومحمد صبحي.