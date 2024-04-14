تجديد حبس بائعة خضار متهمة بقتل عامل طعنا في الطالبية

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‎قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس بائعة خضار 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل عامل طعنا في مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة الطالبية.

‎تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة قسم شرطة الطالبية.

انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد فاروق رئيس وحدة مباحث الطالبية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين بائعة خضار وعامل بسبب أولوية ركوب توكتوك قامت خلالها المتهمة بطعن المجني عليه بسلاح أبيض سكين أردته قتيلا.

تم نقل جثة المجني عليه إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكنت القوات من ضبط المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.