 قائمة الزمالك لمباراة الأهلي.. غياب شيكابالا وتواجد زيزو والسعيد - بوابة الشروق
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قائمة الزمالك لمباراة الأهلي.. غياب شيكابالا وتواجد زيزو والسعيد

أمير نبيل
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 8:26 م | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 8:26 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة الأهلي المقرر لها في السابعة مساء غداً الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء  كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – محمود أشرف..

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي – سيف فاروق جعفر - سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.


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