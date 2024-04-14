 الإمارات تدعو لوقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر بالمنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تدعو لوقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر بالمنطقة

وكالات
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 12:27 م | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 12:27 م

أعربت دولة الإمارات، عن القلق البالغ تجاه التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، ودعت إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إن أبو ظبي تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التداعيات الخطيرة وانجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.

ودعت الوزارة إلى حل الخلافات بالحوار وعبر القنوات الدبلوماسية، وإلى التمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة، كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسئولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار العالمي.

وأطلقت إيران طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر من مساء أمس السبت في أول هجوم مباشر على إسرائيل، وذلك ردا منها على استهداف قنصليتها في دمشق.

وتُثار حالة من الترقب للرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني، وسط مخاوف من إتساع نطاق الصراع ووصوله إلى حرب إقليمية.

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