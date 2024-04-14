وزيرة الخارجية الألمانية تدعو إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران بعد الهجوم

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دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على طهران بعد أن شنت إيران هجوما مباشرا وغير مسبوق على إسرائيل.

وقالت إن العقوبات سارية بالفعل فيما يتعلق بالطائرات المسيرة المستخدمة في حرب روسيا على أوكرانيا. وأضافت لمحطة (إيه.آر.دي) العامة: "أؤيد بشدة تمديدها على إيران لأننا نستطيع أن نرى مدى خطورة أفعالها في الوقت الحالي".

وجاءت تصريحاتها بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن بروكسل ستناقش فرض مزيد من العقوبات على إيران، خاصة فيما يتعلق ببرامج إيران للطائرات المسيرة والصواريخ.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على طهران في ديسمبر في محاولة لمنع إيران من إنتاج طائرات مسيرة تستخدمها موسكو في العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.