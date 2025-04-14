مقتل 4 أشخاص في قصف روسي يستهدف شرقي أوكرانيا

أعلنت السلطات الاوكرانية، مساء اليوم الاثنين، عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل في قصف روسي استهدف منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.
وقال الحاكم العسكري لمنطقة خاركيف ، أوليه سينيهوبوف إن رجلا وامرأة لقيا حتفهما بنيران المدفعية الروسية في مدينة كوبيانسك.
ويقع خط الجبهة على مسافة نحو ستة كيلومترات شمال شرقي المدينة.
وإضافة إلى ذلك ، قال سينيهوبوف إن قذائف من راجمات الصواريخ المتعددة الروسية تسببت في مقتل امرأة ورجل في مستوطنة شيفتشينكوف ، غرب كوبيانسك.
وتخوض أوكرانيا حربا للدفاع عن نفسها ضد غزو روسي شامل منذ أكثر من ثلاث سنوات.