 مقتل 4 أشخاص في قصف روسي يستهدف شرقي أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 4 أشخاص في قصف روسي يستهدف شرقي أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 14 أبريل 2025 - 10:26 م | آخر تحديث: الإثنين 14 أبريل 2025 - 10:26 م

أعلنت السلطات الاوكرانية، مساء اليوم الاثنين، عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل في قصف روسي استهدف منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.

وقال الحاكم العسكري لمنطقة خاركيف ، أوليه سينيهوبوف إن رجلا وامرأة لقيا حتفهما بنيران المدفعية الروسية في مدينة كوبيانسك.

ويقع خط الجبهة على مسافة نحو ستة كيلومترات شمال شرقي المدينة.

وإضافة إلى ذلك ، قال سينيهوبوف إن قذائف من راجمات الصواريخ المتعددة الروسية تسببت في مقتل امرأة ورجل في مستوطنة شيفتشينكوف ، غرب كوبيانسك.

وتخوض أوكرانيا حربا للدفاع عن نفسها ضد غزو روسي شامل منذ أكثر من ثلاث سنوات.


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