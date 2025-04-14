قيادي بمستقبل وطن: جولة الرئيس السيسي الخليجية تدعم القضية الفلسطينية

وتعزز من التبادل التجاري وتحقيق التنمية المستدامة



أكد رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، أهمية جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دول الخليج الشقيقة والتي بدأت بزيارة العاصمة القطرية "الدوحة" ثم الاتجاه إلى الكويت لبحث عدد من القضايا العربية المشتركة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ورفض كل المحاولات الاستفزازية والخطط الهجومية الإسرائيلية التي تستهدف فرض مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومحاولة تصفية القضية والتعدي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

وأوضح عبد الغني، في بيان له اليوم، أن لقاء الرئيس السيسي بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالعاصمة القطرية الدوحة، تناول ملف القضية الفلسطينية باعتباره ملف أمن قومي عربي يحتاج إلى توحيد الصفوف وتكثيف الجهود لحماية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ورفض الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بما يخالف القوانين والأعراف الدولية ويمثل تعديا واضحا على الحقوق والقوانين الإنسانية.

وذكر القيادي في حزب مستقبل وطن، أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية وشديد الخطورة على المنطقة العربية سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، بما يتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصفوف لمواجهة تصاعد هذه الأزمات وتصاعد التوترات الإقليمية الأخرى، وتداعياتها الأمنية والإنسانية على المنطقة بأسرها.

ولفت رشاد عبد الغني إلى أهمية هذا اللقاء الذي جمع بين الرئيس السيسي والأمير القطري اليوم، بتعزيز التعاون بين البلدين وبذل كل الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات القطرية في مصر، منوها بأن التبادل المصري الخليجي يشهد نموا ملحوظا منذ 2016، بما يعزز جهود الدولة المصرية نحو تحقيق الرؤية التنموية المستدامة.