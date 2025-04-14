بريطانيا ترسل لأوكرانيا دفعة ثانية من قرض بقيمة 3 مليارات دولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الحكومة البريطانية، إرسال 752 مليون جنيه إسترليني "990 مليون دولار" إلى أوكرانيا اليوم الاثنين، لشراء دفاعات جوية وأسلحة مدفعية.

جاء ذلك في إطار برنامج قروض دولية أوسع نطاقا بقيمة 50 مليار دولار، مدعوم بأصول روسية مجمدة، وفق وكالة رويترز.

وقالت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز: «يتغير العالم أمام أعيننا، ويُعاد تشكيله بفعل عدم الاستقرار العالمي (لأسباب) منها العدوان الروسي على أوكرانيا».

ووافقت دول مجموعة السبع على حزمة قروض مبدئية في أكتوبر 2024، ووضعت ريفز ونظيرها وزير المالية الأوكراني سيرجي مارتشنكو اللمسات الأخيرة على تفاصيل مساهمة بريطانيا في مارس.

لكن انتخاب دونالد ترامب رئيسا غيَّر نهج الولايات المتحدة تجاه هذا الصراع.

وتحت ضغوط ناجمة عن إحجام الولايات المتحدة المتزايد عن دعم الأمن في أوروبا، أعلنت الحكومة البريطانية في فبراير أنها سترفع الإنفاق الدفاعي من حوالي 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5 بالمئة بحلول عام 2027، وثلاثة بالمئة بعد عام 2029.