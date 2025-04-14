تصادم سيارة تريلا وتروسيكل يتسبب في إصابة 9 أشخاص بالصف

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أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارة تريلا مع دراجة نارية "تروسيكل" بالطريق الزراعي جنوب الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام سيارة تريلا مع دراجة نارية "تروسيكل"، مما تسبب في إصابة 9 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.