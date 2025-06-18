وزير الدفاع الأمريكي: جيشنا مستعد لتنفيذ أية قرارات لترامب

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الأربعاء، إن الجيش "مستعد لتنفيذ" أي قرار قد يتخذه الرئيس دونالد ترامب بشأن مسائل الحرب والسلم، لكنه رفض تأكيد الاستعداد لخيارات توجيه ضربات لإيران.

وأضاف هيجسيث، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: "إذا تم اتخاذ تلك القرارات، فإن وزارة (الدفاع) مستعدة لتنفيذها"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأحجم ترامب، الأربعاء، عن الإجابة على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لقصف إيران، أو منشآتها النووية، قائلاً إن الإيرانيين تواصلوا مع واشنطن لكنه يرى أن "وقت الحديث قد فات".

وقال ترامب: "هناك فارق كبير بين الوضع حالياً وقبل أسبوع.. لا أحد يعلم ما سأفعله".

وأضاف أن إيران اقترحت إجراء محادثات في البيت الأبيض، ولم يقدم تفاصيل، ووصف إيران بأنها بلا دفاع جوي على الإطلاق، بحسب تعبيره.