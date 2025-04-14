مدرب طائرة الزمالك سيدات بعد التتويج القاري: البطولة الأصعب

أعرب أحمد فتحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي.

وقال "فتحي" في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "بطولة هذا العام كانت من أصعب النسخ، نظرًا لقوة المنافسة ووجود عدد كبير من الفرق المرشحة للتتويج، مما زاد من أهمية الإنجاز الذي حققناه".

وأضاف: "لاعبات الزمالك قدمن أداءً بطولياً على مدار مشوار البطولة، ونجحن في تقديم مباريات قوية استحققن من خلالها الفوز باللقب عن جدارة".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا: "أهدي هذا اللقب إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وإلى جماهير الزمالك التي ساندت الفريق منذ اليوم الأول وكانت دائمًا مصدر تفاؤل ودعم".

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" بلقب بطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3 - 1، في المباراة النهائية.