الآلاف من أفراد السيخ يزورون باكستان للاحتفال بمهرجان فيساك

يتواجد الآلاف من أفراد السيخ في باكستان اليوم الأثنين للاحتفال بمهرجان فيساك الذي يقام مع بداية عام السيخ الجديد، ويتم الاحتفال به في الغالب في البنجاب وشمال الهند.

ومنحت السلطات الباكستانية هذا العام تأشيرات دخول لأكثر من 6500 من الهنود السيخ، فيما يعد عددا أعلى مما تم استقباله في الأعوام السابقة. ويشار إلى أن تأشيرات السفر بين الدولتين عادة ما يكون من الصعب الحصول عليها ، ولكن حكومتي الدولتين لديهما ترتيبات خاصة تسمح بدخول من يرغبون في زيارة أماكن العبادة.

وتجرى مراسم الاحتفال بمهرجان فيساك الرئيسية في مدينة نانكانا صاحب الباكستانية، حيث ولد مؤسس عقيدة السيخ جورو ناناك.