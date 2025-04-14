المفوضية العراقية تبدأ غدا تسجيل التحالفات والأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة

تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق غدا الثلاثاء تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية والقوائم المنفردة الراغبة بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستنطلق في 11 نوفمبر المقبل.

وقالت المفوضية ، في تصريح صحفي ، إن عملية استقبال الطلبات ستستمر لغاية الرابع من الشهر المقبل.

وأفاد رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل بأن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاهزة ومستعدة لإجراء العملية الانتخابية المقبلة، ولا توجد لديها أية معوقات أو تحفظات بشأن الموعد الذي أعلنته الحكومة العراقية في 11 نوفمبر المقبل".

وبحسب مصادر في مفوضية الانتخابات العراقية ، فان نحو 30 مليون شخصا سيحق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة من أصل إجمالي عدد سكان العراق البالغ 46 مليون نسمة.

وتعهد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ، خلال جلسة للحكومة ، بتسهيل جميع المتطلبات التي تسهم بتنظيم الانتخابات المقبلة وتوفير الظروف الأمنة لإقامة هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.

وأعلنت جميع الكتل السياسية في العراق استعدادها لخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة باستثناء التيار الصدري الذي أعلن زعيمه مقتدى الصدر عدم خوض الانتخابات المقبلة بسبب الفساد المستشري في البلاد.

وكانت آخر انتخابات برلمانية شهدتها البلاد في أكتوبر 2021 من أصل خمس عمليات انتخابية شهدتها البلاد بعد سقوط حقبة الراحل صدام حسين عام 2003.