دول الخليج تؤكد ضرورة معالجة الأوضاع الخطيرة في غزة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي خلال لقائه، اليوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض مع وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي "ضرورة معالجة وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة وفي مقدمتها الأوضاع الخطيرة والمأساوية في قطاع غزة".

جاء ذلك خلال اجتماعه بمقر الأمانة العامة في الرياض اليوم بوفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي برئاسة ديفيد ماكالستر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين أن " الاجتماع استعرض الملفات المشتركة وسير التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام

المشترك".

وأكد البديوي خلال بحث الأوضاع في غزة ضرورة التعاون والتنسيق المشترك للعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وتفعيل جميع القرارات الأممية والدولية ذات الصلة بما سيسهم في حفظ أرواح الأبرياء وضمان وصول المساعدات الإنسانية".