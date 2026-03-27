الصين تحقق بشأن الممارسات التجارية الأمريكية في رد فعل على إجراءات ترامب

فتحت الصين تحقيقين بشأن الممارسات التجارية الأمريكية، اليوم الجمعة، في إشارة إلى تصميمها على التصدي للرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل زيارته للبلاد في مايو.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن التحقيقين الجديدين جاءا ردا على إعلان ترامب فتح تحقيقين في وقت سابق من الشهر الجاري ضد عدة دول، من بينها الصين.

وقال بيان الوزارة إن التحقيقين الصينيين تم إطلاقهما لحماية مصالح الصناعات الصينية ذات الصلة، وأعربت عن "معارضة شديدة" للتحقيقين الأمريكيين.

وسيبحث أحد التحقيقين بشأن السياسات الأمريكية التي تقيد دخول البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة، والسياسات التي تضع حدا أقصى للصادرات الأمريكية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، فيما يركز الآخر على حدود صادرات الصين من الطاقة النظيفة.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقين من المتوقع أن يستغرقا ستة أشهر، وقد يتم تمديدهما ثلاثة أشهر إضافية إذا تطلب الأمر.

وتعد التحقيقات الصينية أحدث جولة في حرب تجارية طويلة الأمد، وقد يتم استخدامها كورقة تفاوض لمواجهة أي رسوم جمركية أمريكية جديدة محتملة.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد ألغت بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، ورد الرئيس بإطلاق ما يُعرف بالتحقيقات التجارية في إطار "المادة 301" كرد فعل.