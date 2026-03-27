ترامب يرحب بحظر مشاركة المتحولات جنسيا في الألعاب الأولمبية

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بقرار اللجنة الأولمبية الدولية حظر مشاركة النساء المتحولات جنسيا في منافسات السيدات بدورات الألعاب الأولمبية القادمة.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية، أمس الخميس، أنه تم اتخاذ القرار "لحماية العدالة والسلامة والنزاهة في المنافسات الرياضية للسيدات".

وينبغي على جميع الرياضيات الراغبات في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، بدءا من أولمبياد لوس أنجلوس 2028، اجتياز اختبار جيني (إس واي آر) -يُجرى مرة واحدة في العمر- للتأهل للمشاركة في مسابقات السيدات.

ويتوافق هذا القرار مع أمر تنفيذي أصدره ترامب في فبراير عام 2025 بشأن مشاركة السيدات المتحولات جنسيا في المنافسات الرياضية النسائية.

وقال ترامب، في وقت متأخر مساء أمس الخميس، عبر منصة (تروث سوشيال): "أهنئ اللجنة الأولمبية الدولية على قرارها بحظر مشاركة الرجال في الرياضات النسائية.. هذا لم يكن ليحدث لولا أمري التنفيذي القوي، الذي يدعم النساء والفتيات".

وجاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية بعد مراجعة قواعدها المتعلقة بالجنس، والتي بدأت عقب دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث فازت الملاكمتان الجزائرية إيمان خليف، والتايوانية لين يو تينج بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس عام 2024، وذلك بعد عام من استبعادهما من بطولة العالم للملاكمة بزعم عدم اجتيازهما اختبارات الأهلية.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية، حينها، أن خليف ولين يحق لهما المشاركة لأنهما ولدتا أنثيين وتعرفان نفسيهما كذلك.