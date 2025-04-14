تستعد العاصمة الإيطالية روما لاستضافة جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، السبت المقبل، فيما أشارت تقارير إيطالية إلى أن سفارة عمان في إيطاليا ستستضيف المباحثات.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، أن روما ستستضيف جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال تاياني: تلقينا طلبا من الأطراف المهتمة ومن سلطنة عمان التي تلعب دور الوسيط وقدمنا ردا إيجابيا لاستضافة المفاوضات الإيرانية الأمريكية في روما.

*تاياني: روما عاصمة السلام و الوساطة

وأضاف تاياني: تؤكد روما نفسها عاصمة السلام والوساطة. وهذه ليست المرة الأولى التي تقام فيها اجتماعات من هذا النوع في بلادنا ونحن على استعداد لفعل كل ما هو ضروري وسنواصل دعم كل المفاوضات التي يمكن أن تؤدي إلى حل القضية النووية، ولكن أيضا إلى بناء السلام، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

في غضون ذلك، قالت مصادر لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، إن الوفدين الأمريكي والإيراني سيلتقيان يوم السبت في العاصمة الإيطالية، بعد اجتماع أولي عقد قبل أيام في عمان.

وأسفر اجتماع عمان عن الانتقال من صيغة غير مباشرة إلى صيغة مباشرة، حيث تحدث المسؤولون وجهاً لوجه.

*لماذا روما؟

موقع "ديكود 39" الإيطالي قال إن اختيار روما ليس من قبيل الصدفة، حيث اقترح الجانب الأمريكي ذلك، مما يشير إلى نية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعطاء نطاق أوسع وأكثر وضوحا للمفاوضات، أيضا على المستوى الجيوسياسي.

وانهار الاتفاق النووي المعروف بخطة العمل المشتركة والذي لم تكن إيطاليا طرفا فيه ولكنها كانت مع ذلك لاعبا حاضرا فيه، وذلك بعد الانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب خلال ولاية ترامب الأولى، بحسب الموقع.

وأوضح الموقع أن إيطاليا يمكن أن تكون جزءا أكثر نشاطا في هذا المقترح الجديد، فيما قد تناقش رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني المسألة قريباً في البيت الأبيض.

وقالت تقارير إعلامية إن الاجتماع الذي عقد في عمان بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمر حوالي 45 دقيقة وهي مدة أطول بكثير مما تم الإعلان عنه.

وسيحضر الوسطاء العمانيون أيضا خلال محادثات روما، رغم أنه ليس من المستبعد أن يتواجد ممثلو الولايات المتحدة وإيران هذه المرة في نفس الغرفة.

*سفارة عمان في روما تستضيف المباحثات



وبحسب وسائل إعلام إيطالية، من المقرر أن تنطلق المحادثات الجديدة السبت المقبل في السفارة العمانية بروما، حيث تلعب عمان دور الوسيط، كما فعلت السبت الماضي في مسقط.

وسيكون اختيار العاصمة الإيطالية خياراً متفقاً عليه بين الطرفين، وفي الوقت نفسه، من المرجح أيضاً إجراء محادثات ثنائية مع السلطات الإيطالية، بحسب الإعلام الإيطالي.

من جهتها، قالت مصادر إيطالية لموقع مجلة "فورميكي" الإيطالية إن طلب عقد الجولة المقبلة من الاجتماعات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن القضايا النووية في روما جاء من جانب طهران عبر القنوات الدبلوماسية.

وأشارت إلى أن العلاقات القوية بين إيطاليا والولايات المتحدة معروفة جيداً، كما أنها مدعومة بالتفاهم الأيديولوجي بين رئيسي الحكومة الحاليين، جورجيا ميلوني ودونالد ترامب.

كما تنظر إيران إلى إيطاليا كدولة صديقة، وشريكة مميزة يمكنها التعامل معها، بحسب المجلة.

*تساؤلات حول حضور نائب ترامب مباحثات روما

وفي السياق، قال موقع "ديكود" إنه في حال شارك نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في المحادثات حتى ولو بشكل رمزي، فإن ذلك سيمثل قفزة إلى الأمام في النطاق السياسي للمحادثات.

وقال الموقع إنه من المتوقع أن يؤدي حضوره إلى تحويل الاجتماع من مفاوضات فنية إلى مباحثات ذي أهمية استراتيجية لإدارة ترامب الجديدة، الأمر الذي يؤكد الاهتمام المباشر للبيت الأبيض بإدارة تطور الملف الإيراني شخصيا.

ورغم ذلك قال الموقع إنه لا يوجد تأكيد بهذا المعنى، لكن الاحتمال مازال قائما.

بدزره، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، إن جولة ثانية من مباحثات بلاده مع الولايات المتحدة، ستعقد قريبا في روما برعاية من سلطنة عمان، وذلك بعد أيام من انعقاد جولة أولى في السلطنة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه عراقجي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، تناول آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية الأميركية، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية العراقية.

وأوضح عراقجي أن المفاوضات بين الجانبين الإيراني والأمريكي سارت بشكل جيد، مشيراً إلى مناقشة المشروع النووي، وأكد أن الجولة الثانية من المحادثات ستُعقد قريبا في العاصمة الإيطالية روما، برعاية سلطنة عُمان أيضا.

جدير بالذكر أن المحادثات التي عقدت في عُمان يوم السبت هي الأولى بين إيران وإدارة يقودها ترامب، بما في ذلك الإدارة الأمريكية خلال ولايته السابقة بين 2017 و2021.

وأمس الأحد، أعلنت إيران عقب جولة المحادثات الأولى التي عقدت في مسقط أن المحادثات المقبلة مع الولايات المتحدة ستبقى "غير مباشرة" بوساطة عمانية، وستركز حصرا على الملف النووي ورفع العقوبات.