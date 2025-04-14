محافظ البحيرة تكرم فريق شباب دمنهور الفائز ببطولة الجمهورية للكرة الشراب

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، فريق شباب دمنهور (عبد الله مكرم) للكرة الشراب، والمتوج بطلًا لكأس مصر في أكبر بطولة للكرة الشراب على مستوى الجمهورية، والتي شارك بها 450 فريقًا من مختلف المحافظات.



وهنأت المحافظ، خلال اللقاء، أعضاء الفريق والجهاز الفني، معربةً عن فخرها واعتزازها بالإنجاز الذي حققوه، ومشيدةً بالإصرار والعزيمة والمستوى الرياضي والإنساني الراقي الذي ظهروا به خلال منافسات البطولة، والذي تُوج بإحرازهم اللقب وسط منافسة قوية ومتابعة إعلامية واسعة.

وأشادت "عازر"، بالروح الرياضية العالية التي يتحلى بها الفريق، وحرصهم على تخليد ذكرى زميلهم الراحل "عبد الله مكرم" بتسمية الفريق باسمه، في لفتة إنسانية نبيلة تعكس قيم الوفاء والإخلاص والانتماء.

وكلفت المحافظ، مديرية الشباب والرياضة بحصر كل احتياجات الفريق، مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للفريق.

ووجهت باختيار مركز شباب لممارسة تدريباتهم الرياضية بالمجان، وكذا العمل على توفير راعي رسمي للفريق، مع توجيه الدعم الكامل واللازم لهم رياضيا ودراسيا.